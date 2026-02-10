Wegen der Kälte? Mindestens 13 Obdachlose im Januar gestorben

Von Markus Klemm Hamburg - Allein im Januar sind in Hamburg mindestens 13 Obdachlose gestorben.

Die Todesursachen der verstorbenen Obdachlosen sollen aufgeklärt werden. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa

Drei von ihnen starben auf der Straße, wie Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) sagte. Die anderen seien etwa in Einrichtungen wie dem Winternotprogramm oder im Krankenhaus gestorben.

Die Sozialbehörde kündigte an, nach erfolgten Obduktionen gemeinsam mit dem Institut für Rechtsmedizin die Todesursachen zu veröffentlichen. Einer Studie zufolge leben in Hamburg rund 3.800 obdachlose Menschen.

Die Polizei hatte zuletzt sogar von 18 toten Obdachlosen gesprochen. Mitte Januar etwa hatte sie auf einer Brücke zwischen Binnen- und Außenalster einen toten Mann vor einem Zelt gefunden.

Vor allem Obdachlosen, die schon lange auf der Straße leben und deshalb in schlechter gesundheitlicher Verfassung sind, setzte die langanhaltende Kälte im Januar besonders zu.