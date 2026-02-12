Nach drei teils tödlichen Unfällen: Bahnübergang mit Posten gesichert

Hamburg - Innerhalb von drei Jahren gab es an einem Bahnübergang im Hamburger Hafen drei Unfälle mit Zügen. Posten sollen weitere Kollisionen verhindern.

An dem Bahnübergang unterhalb der Köhlbrandbrücke verlor eine 19-Jährige im Januar ihr Leben. © Marcus Golejewski/dpa

Die Hamburger Hafenbehörde HPA hat Konsequenzen aus dem tödlichen Zusammenstoß einer Lok der Hafenbahn mit einem Linienbus gezogen.

An dem unbeschrankten Bahnübergang unterhalb der Köhlbrandbrücke sind seit der Wiederinbetriebnahme am 21. Januar Posten im Einsatz, teilte der Senat auf eine Kleine Anfrage der Bürgerschaftsabgeordneten Antonia Goldner (44, CDU) mit. Über den Bahnübergang werden Rangierfahrten durchgeführt, die Züge fahren nicht nach einem Fahrplan.

Am 16. Januar waren der Linienbus und die Diesellok an dem Übergang im Stadtteil Wilhelmsburg zusammengestoßen. Eine 19-Jährige, die im Bus saß, kam dabei ums Leben. Der Busfahrer und ein Fahrgast wurden laut Polizei schwer verletzt.

Vier weitere Passagiere erlitten leichte Verletzungen. Sie alle wurden in Krankenhäuser gebracht. Die drei Insassen der Lok erlitten einen Schock.

Den Senatsangaben zufolge sind bis auf Weiteres jeweils zwei Posten pro Schicht rund um die Uhr im Einsatz, um den Bahnübergang zu sichern.

Nur von Samstag- bis Sonntagabend werden die Mitarbeiter einer Fachfirma wegen der Betriebsruhe der Hafenbahn nicht gebraucht.