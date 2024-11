"Gorch Fock" legt in Hamburg an und öffnet Deck für Besucher

Hamburg - Das Segelschulschiff "Gorch Fock" hat erstmals seit fast neun Jahren wieder in Hamburg angelegt und kann am Wochenende von vielen Interessierten besucht werden.

Am Freitagmorgen hatte das Schiff dafür an der Überseebrücke in Hamburg angelegt.

Wenn das Schiff der Deutschen Marine nicht durch die Weltmeere segelt, ist es in der Regel in Kiel beheimatet. Bis Freitag lag es für Wartungsarbeiten knapp zweieinhalb Monate lang in der Norderwerft im Hamburger Hafen. "Da war die Idee, dass wir uns nicht nur still und heimlich am Montag aus Hamburg verabschieden", sagte Schiffskommandant Elmar Bornkessel.

Zuletzt sei das Schiff 2015 zum Hafengeburtstag in Hamburg gewesen. Daher wolle man die Gelegenheit nutzen, das Schiff für Besucher zu öffnen.

"So nahe kommt man halt nicht wieder an uns ran. Die nächsten Wochen und Monate werden wir auf See sein", sagte Bornkessel. Als Nächstes steht etwa eine Reise nach Spanien an, 2026 folgt dann eine große Fahrt über den Atlantik in die USA.