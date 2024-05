Großbrand in Hamburg: Feuerwehr warnt Bevölkerung!

Hamburg - In Hamburg rückte die Feuerwehr am Donnerstagmorgen zu einem Großbrand aus.

Die Rauchwolke zog am Morgen in Richtung Nordost. © Lenthe-Medien/Reimer

Wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 mitteilte, sei gegen 5 Uhr ein großer Schrotthaufen in der 2. Hafenstraße ausgebrochen.

Insgesamt seien derzeit drei Löschfahrzeuge im Einsatz. "Es ist viel zu tun", so der Sprecher. Die Wasserversorgung müsse hergestellt werden.

Verletzt wurde bislang wohl niemand.

Durch das Feuer entstandene Rauchgase können die Bevölkerung in Heimfeld gefährden, warnte die Feuerwehr via NINA-App am Morgen.

Demnach ziehe die Rauchwolke Richtung Nordost.

Neben Heimfeld seien außerdem die Stadtteile Harburg und Wilhelmsburg betroffen.