Hamburg Hauptbahnhof: Vorschlag für Neubau am Berliner Tor

Die Junge Ortsgruppe des VCD Nord stellte dazu das Konzept "Schiene Plus" von Jonas Spanier vor. Demnach könnte der neue Hauptbahnhof etwa einen Kilometer weiter östlich an der heutigen S-Bahn-Station Berliner Tor gebaut werden. Statt bislang acht könnte es dort 27 Gleise für den Regional- und Fernverkehr geben.

Während der Bauarbeiten wäre der City-Tunnel für fast sieben Jahre nur in eine Richtung befahrbar. Das Kernproblem des zu kleinen Hauptbahnhofs lasse der VET außerdem weitestgehend ungelöst, so Spanier.

Mit dem neuen Hauptbahnhof am Berliner Tor würde sich auch das hvv-Liniennetz etwas verändern. © schiene-plus.hamburg

Bisher wurde über den Tunnel auch vor der Entscheidung, ihn zu bauen, nicht transparent diskutiert, stellt der VCD fest. "Es ist daher dringend erforderlich, alle infrage kommenden Varianten für den Ausbau des Bahnknotens Hamburg nun endlich auf den Tisch zu legen und in einem transparenten Prozess eine demokratische Entscheidung zu fällen."

Da kommt Spaniers Konzept ins Spiel. Er ist sich sicher: "Mit einer deutlichen Kapazitätssteigerung im Bereich des Hauptbahnhofs könnten die Fernverkehrszüge dort die Fahrtrichtung wechseln und über die Güterumgehungsbahn zu den Bahnbetriebswerken in Eidelstedt geführt werden." Das sei möglich, wenn am Berliner Tor ein neuer Hauptbahnhof gebaut werde.

Dann müsse auch kein VET gebaut werden. Es seien keine nennenswerten Tunnelbauprojekte notwendig. Nur die U1 müsste verlegt werden, um eine Anbindung an den neuen Hauptbahnhof zu erhalten. Auch die S-Bahn würde eine leicht veränderte Trassenführung im Bereich Hammerbrook bekommen.

Das Konzept "Schiene Plus" ist auf 57 Folien und einer interaktiven Karte dargestellt. Was es kosten würde, ist unklar. "Hamburg wäre der klare Gewinner von Schiene Plus", so Spanier.