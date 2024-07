22.07.2024 05:39 Hamburg Pride Week startet: 250.000 Menschen zu CSD-Demo erwartet

Während in Köln bereits am Wochenende gefeiert wurde, startet in Hamburg erst in der kommenden Woche die Pride Week. Das ist geplant.

Von Franziska Rentzsch

Hamburg - Während in Köln bereits am Wochenende ordentlich farbenfroh gefeiert wurde, startet in Hamburg erst in der kommenden Woche die Pride Week. Die Norddeutschen können sich auf rund 100 Veranstaltungen zu queeren Themen freuen. Traditionell am ersten Samstag im August bildet der Straßenumzug den Höhepunkt des Hamburg Pride. © Georg Wendt/dpa Das CSD-Motto lautet in diesem Jahr "5 vor 12! Du & ich gegen Rechtsdruck" und greift damit die aktuelle politische Situation in Deutschland und anderen Ländern Europas auf. Denn von der Stimmungsmache rechtspopulistischer Parteien gegen gesellschaftliche Minderheiten ist vor allem auch die LGBTIQ*-Community betroffen. "Umso wichtiger ist es jetzt, als Gesellschaft zusammenzustehen und den Gefahren des Rechtspopulismus entgegenzuwirken", betonen Nicole Schaening und Christoph Kahrmann, die Co-Vorsitzenden von Hamburg Pride e.V. Los geht es am Freitag, 26. Juli, um 11.55 Uhr, wenn mit der Aktion "Hamburg zeigt Flagge" die Regenbogenfahne am Rathaus und an vielen anderen öffentlichen Einrichtungen in Hamburg gehisst wird. Hamburg Lokal Luftbilder zeigen verdächtige Flächen: Kampfmittel im Planten un Blomen? Am Samstag wird die CSD-Eröffnung dann mit einer "Pride Night" auf Kampnagel gefeiert. Moderiert wird der Abend von Michel Abdollahi (43). Im Pride House in den Räumen des Integrations- und Familienzentrums (IFZ) finden während der Pride Week außerdem rund 35 Veranstaltungen, darunter Workshops, Lesungen und Diskussionsrunden, statt. CSD-Demo startet dem Motto entsprechend um "5 vor 12" Auch im vergangenen Jahr zog die CSD-Parade durch die Lange Reihe in Hamburg. © Georg Wendt/dpa Am Donnerstag, 1. August (19 Uhr), organisiert Hamburg Pride e.V. eine bunte Parade über das Gelände des Sommer-Doms am Heiligengeistfeld, um für queere Sichtbarkeit auf dem größten Volksfest des Nordens zu sorgen. Am 2. August (19 Uhr) veranstaltet das Lesbennetzwerk Hamburg am Gänsemarkt ihren neunten Dyke*March für mehr lesbische Sichtbarkeit. Um 20 Uhr wird die dänische Sängerin Aura Dione (39) auf der CSD-Bühne erwartet. Höhepunkt der Pride Week wird dann aber vor allem die CSD-Demo am Samstag, 3. August, in der Hamburger Innenstadt sein. Rund 250.000 Menschen werden auf den Straßen erwartet. Hamburg Lokal AfD-Fan platzt in Video von Rapper und wird rassistisch: "Du bist doch auch ein N*****?" Passend zum Motto "5 vor 12" startet die Demo um 11.55 Uhr am Mundsburger Damm/Höhe Generalkonsulat der Ukraine und zieht an der Alster über die Lange Reihe, den Hauptbahnhof und die Mönckebergstraße bis zum Rathausmarkt. Dort wird dann auch die große CSD-Bühne stehen.

