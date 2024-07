Größte Kölner CSD-Parade aller Zeiten zieht durch die Domstadt: Auch Mega-Stars dabei!

Köln - Bunt, laut und politisch - viele Tausend Menschen haben beim Kölner Christopher-Street-Day-Umzug ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt gesetzt. Laut Veranstalter kamen zu der Parade am Sonntag schätzungsweise 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher und zum ganzen CSD-Wochenende 1,4 Millionen.

Die CSD-Parade war am Sonntagmittag Uhr auf der Deutzer Brücke in Köln gestartet. © Roberto Pfeil/dpa

Die CSD-Parade selbst bestand demnach aus 65.000 Teilnehmern und 250 Gruppen, darunter 90 Festwagen. Es sei die größte, die Köln je gehabt habe, sagte Cologne-Pride-Vorstandsmitglied Hugo Winkels.

Auch die Zwillingsbrüder Tom und Bill Kaulitz (34) von der Band Tokio Hotel fuhren auf einem der Wagen mit. In einem WDR-Interview sprach Bill darüber, wie befreiend sein Coming-out gewesen sei: "Mich rührt das auch unglaublich, wie viele Leute dann zu mir kommen und Mut darin finden in meiner Geschichte", so der Sänger. "Ich habe die ersten Jahre einfach sehr privat gelebt und durfte das einfach nie nach außen tragen."

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (61) verwies darauf, dass immer mehr Übergriffe gegen queere Menschen registriert würden und Hassgewalt gegen sie zunehme. "Der CSD ist eine ganz wichtige Demonstration für Demokratie, Freiheit, für die Rechte von queeren Menschen", sagte der in Köln lebende SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

"Ich finde, es ist bestürzend, wenn wir sehen, wie die Rechte jetzt schon innerhalb von Europa eingeschränkt werden." Der CSD sei deshalb noch nie so politisch gewesen wie jetzt.