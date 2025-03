Sonntags-Schock! Hamburger Flughafen wird schon heute bestreikt, alle Flüge gestrichen

"Heute Warnstreik" steht auf einem Plakat im Terminal 1 am Hamburger Flughafen. © Jonas Walzberg/dpa

Grund sei ein Warnstreik. "Aus diesem Grund ist der Flughafen ab sofort geschlossen", teilte die Sprecherin mit. Heute waren dort ursprünglich 144 Ankünfte und 139 Abflüge geplant, davon konnten den Angaben zufolge heute Morgen nur rund zehn Flüge stattfinden. Die restlichen Abflüge und Ankünfte für den Tag seien bereits gestrichen.



Ursprünglich sollte der Warnstreik am Hamburger Flughafen am Sonntagabend mit der Nachtschicht beginnen und bis zum Ende der Spätschicht am Montag andauern. Bundesweit hat Verdi für Montag zu Warnstreiks an 13 Flughafen aufgerufen.

Hintergrund ist der Tarifstreit mit Bund und Kommunen, in dem Mitte März die nächste Verhandlungsrunde ansteht.

Ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi sagte zu dem Warnstreik: "Der Streik war notwendig, damit die Streikwirkung auch wirklich gespürt wird."