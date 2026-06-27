Der schnellste Weg: Paar nimmt lebensgefährliche Abkürzung

Hamburg - Kaum zu glauben: Um schneller am Hostel in Hamburg anzukommen, hat ein Paar eine lebensgefährliche Abkürzung in Kauf genommen. Ein Vorhaben mit Folgen.

Die Beamten stellten das Paar zu Rede. © Bundespolizei

Wie die Bundespolizei Hamburg mitteilte, gingen eine 21-jährige Frau und ein 28-jähriger Mann laut Zeugenaussagen gegen 7.25 Uhr direkt über die Gleise am Bahnhof.

Das Pärchen soll an der Station Berliner Tor mit zwei Koffern den Bahnstieg 12 verlassen und direkt die S- und Ferngleise überquert haben.

Der Fahrer eines durchfahrenden ICE bemerkte die beiden und konnte den Zug mit einer Schnellbremsung rechtzeitig zum Stehen bringen.

Als die eingetroffenen Bundespolizisten anschließend das Pärchen auf die Situation ansprachen, dass sie sich selbst und andere in Lebensgefahr gebracht hatten, waren sich die beiden nach Angaben der Polizei keiner Schuld bewusst.