Hamburger Hochbahn: Autonomer Kleinbus geht an den Start

Hamburg - Die Hamburger Hochbahn ist ab jetzt autonom unterwegs. Der Kleinbus "HOLON urban" rollt eigenständig runter vom Testgelände und rauf auf die Straßen von Hamburg .

Der autonome Kleinbus der Hamburger Hochbahn darf ab sofort offiziell im Straßenverkehr unterwegs sein. © Holon/dpa

Auf den ersten Blick sieht der Bus etwas zusammengequetscht und gleichzeitig futuristisch aus. Bisher war das Fahrzeug im Projekt "ALIKE" nur auf dem Testgelände der Hochbahn unterwegs.

Am Donnerstag hat die Hamburger Hochbahn die bundesweite Genehmigung für Fahrten im autonomen Modus erhalten, gab diese auf Instagram bekannt.

Der "HOLON urban" dürfe seit Donnerstag offiziell im Hamburger Straßenverkehr autonom unterwegs sein. Die Testfahrten werden im Hamburger Stadtgebiet durchgeführt. Das Gebiet sei insgesamt 37 Kilometer groß.