Hamburger Männerchor entwirft eigenes Gebäck: Diese Kekse retten Leben

Malte Claussen (41) erlitt im Juni einen Herzinfarkt. Dass er ohne Folgeschäden am Mittwoch die "GoldKekschen" (verkaufsfertige Kekse lagen bereits in der Auslage) vorstellen konnte, verdanke er allein wissenden Ersthelfern. © Madita Eggers/TAG24

Ganz unerwartet ist Malte Claussen (41) im Juni beim Joggen um die Alster zusammengesackt, ohne jegliche Vorerkrankungen erlitt der zweifache Vater einen Herzinfarkt. Überlebt habe er nur dank vier Ersthelfern, wie das Mitglied der "Hamburger Goldkehlchen" im Gespräch mit TAG24 erzählte.

"Ich bin heute nur hier, weil diese wunderbare Lebensretter sofort die richtigen Maßnahmen getroffen haben und mich mit einer Herz-Rhythmus-Massage am Leben gehalten haben, bis der Rettungswagen kam!"

Und deswegen liegt dem Hobby-Sänger auch die "Herzretter-Initiative" wortwörtlich am Herzen. "Unser Ziel ist, Wissen über die Laienreanimation zu generieren, also um das, was zu tun ist, wenn jemand mit einem akuten Herzversagen dabei ist zu versterben", sagte Dr. Malte Buchholz, 2. Vorsitzender des ehrenamtlichen Vereins, am Mittwoch gegenüber TAG24.

Zusammen mit seinen Chor-Kollegen hat es sich Malte Claussen zur Aufgabe gemacht, seine Geschichte zu erzählen und dadurch Spenden für die Initiative zu sammeln. "Unsere Idee ist schon seit 2016, auch immer wieder etwas an unsere Community zurückzugeben und unser breites Netzwerk in Hamburg zu nutzen, um Möglichkeiten für den guten Zweck zu generieren."

Wobei die Herzretter natürlich ein sehr persönliches Anliegen von ihm sind: "Es kann jeden treffen! Es gibt nicht die eine Untersuchung, nach der man raus ist und sagen kann, man wird nie Herzprobleme haben", so der 41-Jährige. "Aber genauso kann jeder oder jede dazu beitragen, sowohl auf der gebenden als auch auf der möglichen Empfängerseite, Menschenleben zu retten!"