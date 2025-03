Herrenloser Koffer sorgt für Großeinsatz am Hauptbahnhof

Hamburg - Großeinsatz! Ein herrenloser Koffer am Hamburger Hauptbahnhof hat am gestrigen Freitag ein Entschärfungskommando der Bundespolizei auf den Plan gerufen.

Wie Pressesprecher Rüdiger Carstens am heutigen Samstag mitteilte, entdeckten Mitarbeiter der DB-Sicherheit den Koffer gegen 17.45 Uhr an der Schließfachanlage Süd, woraufhin der Bereich abgesperrt wurde.

Aus gegebenem Anlass erklärte die Bundespolizei: "Lassen Sie Ihre Gepäckstücke in Bahnhöfen oder in Zügen zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt stehen! Berühren oder bewegen Sie keine herrenlosen Gepäckstücke! Es könnte sich um einen gefährlichen Inhalt handeln! Melden Sie herrenlose Gepäckstücke immer unverzüglich an Mitarbeiter der DB AG oder direkt an die Bundespolizei!"