Illegaler Kiosk-Verkauf in Hamburg: Polizei stellt kiloweise Pyrotechnik sicher

Hamburg - Kurz vor Silvester haben Polizeibeamte kistenweise illegal verkaufte Böller in einem Kiosk in Hamburg -Jenfeld sichergestellt.

Böller und Raketen waren in dem Kiosk verkauft worden. (Symbolbild) © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Die Polizisten hatten dort in der Nacht zu Samstag den Verkauf von Böllern und Raketen beobachtet und den Kiosk durchsucht, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte. Die Polizei konnte nicht sagen, ob auch Pyrotechnik dabei war, die in Deutschland illegal ist.

Der Mann hatte jedoch keine Lizenz zum Verkauf. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.



Die Polizei rechnet in diesem Jahr wieder mit Bränden, Sachbeschädigungen und Körperverletzungen, die durch den unsachgemäßen Umgang mit Pyrotechnik verursacht werden.

Bereits während der Weihnachtsfeiertage hatte die Bundespolizei bei Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze eine große Menge illegaler Pyrotechnik sichergestellt. Behörden und Kommunen appellierten an die Bevölkerung, die geltenden Bestimmungen einzuhalten.