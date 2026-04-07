Ist der Wolf aus Hamburg eine Gefahr für die Bevölkerung? Expertin fordert mehr Aufklärung

Tanja Askani fand in der Arbeit mit Wölfen ihre Berufung. © Liba Radová

Der Aufschrei war groß, als das Tier in der vergangenen Woche eine Frau verletzte, die dem verängstigten Tier laut Umweltbehörde durch eine gläserne Automatiktür aus einer Einkaufspassage helfen wollte.

Am Ostersonntag wurde der Wolf nun ausgewildert. Ganz wohl war Hamburgs Umweltsenatorin Katharina Fegebank (49, Grüne) dabei offenbar auch nicht. Die Politikerin stellte schon in der vergangenen Woche die Frage, ob der Wolf wohl ein Wiederholungstäter sein könnte.

Askani, die für die Wölfe im Wildpark Lüneburger Heide zuständig ist und 1992 das erste Mal einen Wolfswelpen in den Armen hielt, hält das für unwahrscheinlich.

"Solche Situationen entstehen in der Regel aus einer extremen Stress- und Ausnahmesituation heraus – nicht, weil ein Tier 'Hemmungen verloren' hat", so ihre Einschätzung. Die Expertin betont aber, dass sich ihre Einschätzung auf die bisher veröffentlichten Informationen stütze.

"Wölfe behalten ihre natürliche Distanz zum Menschen. Entscheidend ist der Kontext: Enge, Bedrängung, Überforderung. Fällt dieser weg, zeigt das Tier in der Regel wieder sein normales, vermeidendes Verhalten", sagt Askani.