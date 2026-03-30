Wolf marschiert durch Hamburger Elbvororte! So gefährlich ist das Tier

Ein Wolf ist am Wochenende durch die Hamburger Elbvororte gestreift. Das hat jetzt ein Experte bestätigt. Das Tier stelle keine Gefahr für Menschen dar.

Von Bernhard Sprengel

Hamburg - Bei dem in Hamburg-Blankenese gesichteten Tier handelt es sich nach Angaben der Umweltbehörde um einen Wolf. Der Dresdner Wolfsexperte Norman Stier habe ein Video und ein Foto aus der Bevölkerung ausgewertet und zweifelsfrei bestätigt, dass es Aufnahmen von einem Wolf sind.

Ein Wolf ist am Wochenende in den Hamburger Elbvororten gesichtet worden. (Symbolbild)
Ein Wolf ist am Wochenende in den Hamburger Elbvororten gesichtet worden. (Symbolbild)  © Julian Stratenschulte/dpa

Die ersten Sichtungen des Tiers seien am Samstag in zwei Parks oberhalb des Falkensteiner Ufers gemacht worden.

Am Sonntagvormittag sei der Wolf im Bereich des S-Bahnhofs Othmarschen beobachtet worden, am Nachmittag im Bereich des Stadtteils Nienstedten. 

Nach Einschätzung von Experten ging von dem Tier nach derzeitigem Stand keine Bedrohung aus, hieß es.

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Der Wolf habe ein ausgeprägtes Fluchtverhalten gezeigt und äußerst scheu reagiert, sobald Menschen oder Hunde seinen Weg kreuzten.

"Die ungewohnte urbane Umgebung bei Tag bedeutet für das Tier enormen Stress, da Wölfe den Kontakt zu Menschen und Hunden grundsätzlich meiden", erklärte ein Sprecher der Umweltbehörde.

Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa

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