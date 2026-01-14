Kostet der Zugang zur Aussichtsplattform der Elbphilharmonie bald Eintritt?

Von Carola Große-Wilde Hamburg - Die Stadt Hamburg erwägt, künftig doch Eintritt für die Plaza der Elbphilharmonie zu nehmen.

Der Kostendruck sei einer der Gründe, möglicherweise Eintritt für die Plaza der Elbphilharmonie zu nehmen. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

"Das ist eine Diskussion, die wir gerade intensiv führen", sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD) im Interview mit NDR 90,3. Als Grund nannte er den Kostendruck.

Das gesamte Geschäftsmodell der Elbphilharmonie sei seinerzeit darauf ausgerichtet gewesen, die Plaza zu bewirtschaften.

"Wir haben immer gesagt, dass die Plaza nur bis auf Weiteres eintrittsfrei bleibt", sagte Brosda. Hamburg müsse momentan 3,6 Millionen Euro aus der Kultur- und Tourismustaxe dafür einsetzen, dass die Elbphilharmonie auf einen Eintritt für die Aussichtsplattform verzichtet.

"Wenn ich vor der Wahl stehe, bei Kunst und Kultur sparen zu müssen, um Eintrittsfreiheit auf der Plaza ermöglichen, oder mehr Kultur ermöglichen zu können, wenn ich die Plaza mit einem Eintritt bepreise, bin ich im Lager derjenigen, die sagen: Lass uns einen Plaza-Eintritt nehmen!", sagte der Senator.