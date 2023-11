"Man & Mining": Gefährlicher weltweiter Rohstoffabbau und seine Folgen für uns

In der Serie "Permanent Error" konfrontiert Pieter Hugo die Betrachtenden mit der Kehrseite moderner Technologien. Hier zu sehen ist Abdulai Yahaya auf einer Schrotthalde in Ghana. © SHMH

Besondere Aktualität erfährt die Ausstellung, die in Kooperation mit dem Weltkulturerbe Völklinger Hütte entstand, natürlich durch den kürzlich in die Schlagzeilen transportierte BMW-Skandal. Das Unternehmen soll Bestandteile für seine Elektro-Flotte aus einer Kobalt-Mine in Marokko beziehen, verdeutlichte Matthias Seeberg vom "Museum der Arbeit" am Mittwoch.

Der Fluss in einem dortigen Dorf weise nun extrem erhöhte Arsen-Werte auf. Außerdem steht der Vorwurf im Raum, dass die Mitarbeiter der Mine ungerecht behandelt werden. Kein Einzelfall, wie die Ausstellung zeigt.

Es geht um die Folgen für Menschen, Klima und Umwelt, die sich aus dem globalen Abbau von und mit dem Umgang mit Rohstoffen ergeben, erklärte Museums-Direktorin Prof. Dr. Rita Müller. "Es geht auch um die Fragen nach Gerechtigkeit und Verantwortung angesichts einer wachsenden Weltbevölkerung, um steigende Konsumbedürfnisse - auch vor dem Hintergrund des Klimawandels und internationaler Krisen."

Thematisiert wird nicht nur der allgemein bekannte Kohle- oder Goldabbau. Dem Bitcoin-Schürfen widmet sich Danny Franreb mit mehreren Fotografien. Lisa Rave zeigt eine HD-Videoinstallation, die sich mit dem Element Europium auseinandersetzt, die für unter anderem für Farbdisplays für Smartphones genutzt wird.