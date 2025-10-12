Nach tödlichem Unfall von Wanda Perdelwitz: Hunderte Teilnehmer bei Mahnwache

Hamburg - Mit einer Mahnwache haben Hunderte Menschen in Hamburg an den Unfall von TV-Star Wanda Perdelwitz (†41) erinnert.

Nach dem tödlichen Fahrradunfall von Wanda Perdelwitz (†41) gab es in Hamburg eine Mahnwache. © Citynewstv

Das Lagezentrum der Polizei sprach am Nachmittag von rund 800 Teilnehmenden.

Ein weißes Fahrrad, ein sogenanntes Geisterrad, stand dabei am Unfallort an der Straße und wurde mit Blumen geschmückt. Auch Kerzen wurden aufgestellt.

Der ADFC Hamburg hatte zu der Mahnwache an dem Ort aufgerufen, an dem der Unfall passierte, an dessen Folgen die 41-Jährige später im Krankenhaus starb.

Bei der Kundgebung saßen die Teilnehmenden auf der Straße An der Verbindungsbahn in Rotherbaum. Dort war die Schauspielerin am 28. September durch eine geöffnete Autotür zu Fall gekommen und später im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben.