Nach Wasserrohrbruch an der Kollaustraße: Verkehr kommt wieder ins Rollen
Hamburg - Auch das noch! Erst sorgte der Schnee für ein Verkehrschaos in Hamburg, dann war noch ein Wasserrohr an der Kollaustraße gebrochen. Nun soll die Straße teilweise freigegeben werden.
Um 7.43 Uhr am Samstag war die Meldung bei der Polizei eingegangen, dass an der Kollaustraße in Höhe der Papenreye Wasser auf die Straße strömt, so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.
Teilweise sackte auch der Gehweg ab, die Straße war unterspült worden.
In Rücksprache mit Hamburg Wasser war die komplette Straße am Samstag gesperrt worden. Es bestand die Befürchtung, dass auch die Straße wegbreche, wenn ein Auto darüberfahre, so eine Sprecherin von Hamburg Wasser am Samstag.
Seit Montagvormittag kann der Verkehr auf zwei Spuren stadteinwärts wieder fließen, teilte eine Pressesprecherin von Hamburg Wasser mit.
Das Rechtsabbiegen von der Kollaustraße in die Papenreye sei in Fahrtrichtung stadtauswärts weiterhin möglich.
Ab Freitag soll eine Fahrspur stadtauswärts freigegeben werden
Momentan würde die Verkehrsinsel zurückgebaut werden, damit am Freitag, 9. Januar, im Laufe des Tages eine provisorische Fahrspur in Richtung stadtauswärts freigegeben werden kann, heißt es weiter.
Die Ermittlungen zum Schaden dauern aktuell an. Zum aktuellen Zeitpunkt könne noch keine Aussage zu der Dauer der Sperrung und der Reparaturarbeiten gemacht werden, so die Sprecherin.
Die Ursache für den Rohrbruch sei noch unbekannt.
Die Kollaustraße ist eine der wichtigsten Verkehrsachsen, die den Stadtteil Niendorf mit der Innenstadt verbindet.
Erstmeldung: 3. Januar, 12.12 Uhr, zuletzt aktualisiert: 5. Januar 16.16 Uhr.
Titelfoto: NEWS5 / Fabian Höfig