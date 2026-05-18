Polizei im Großeinsatz: Vermeintliche Entführung oder Familienstreit?

Hamburg - Eine vermeintliche Entführung hat am Montagabend zu einem großen Polizeieinsatz in Hamburg -Steilshoop geführt.

Elf Streifenwagen und ein Hubschrauber waren im Einsatz. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Unbekannte hätten einen Mann in ein Auto gezogen worden und seien mit ihm davongefahren, sagte ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes.

Die Beamten seien mit elf Streifenwagen und einem Hubschrauber im Einsatz gewesen. Dann habe sich herausgestellt, dass es nur um ein klärendes Gespräch in einem Familienstreit gegangen sei.

Eine der Familien sei nicht damit einverstanden gewesen, dass der vermeintlich entführte Mann mit ihrer Tochter befreundet sei.