Wasserrohrbruch sorgt für Verkehrschaos: Dieser Bereich ist noch bis mindestens Montag gesperrt

Hamburg - Achtung, Verkehrschaos: In Hamburg-Harburg sorgt ein Wasserrohrbruch auf der Buxtehuder Straße seit Mittwochmorgen für Straßensperrungen. Die Sperrung dauert bis mindestens Montag an.

Die Buxtehuder Straße ist weiterhin komplett gesperrt. © Christoph Seemann / Hamburg News

Die Hamburger Polizei bittet darum, den Bereich in größtmöglichem Abstand zu umfahren. Am Mittwochmorgen war es in der Höhe des Bleicherwegs zu einem größeren Wasserrohrbruch gekommen.

Wie der städtische Versorger Hamburg Wasser mitteilte, sei die Fahrbahn über die gesamte Breite unterspült worden. Die Vollsperrung sei eingerichtet worden, um den Schaden genauer zu lokalisieren und das Ausmaß der Unterspülung zu prüfen.

Hamburg Wasser hatte die betroffene Trinkwasserleitung bereits vom Netz genommen. Trotzdem sei die Trinkwasserversorgung sichergestellt.

Die B73 ist seit dem Vorfall in beide Richtungen voll gesperrt. Zunächst hatte Hamburg Wasser mitgeteilt, dass die Buxtehuder Straße bis voraussichtlich Sonntag voll gesperrt bleibe, am Freitag erklärte die Polizei, dass die Sperrung bis mindestens Montag aufrecht erhalten bleibe.

Ziel ist es, bis Montagmorgen je eine Spur pro Fahrtrichtung freizugeben, hatte Hamburg Wasser am Mittwoch betont. Der nördliche Gehweg sei ebenfalls betroffen und solle so schnell wie möglich provisorisch instand gesetzt werden.