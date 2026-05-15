Wasserrohrbruch sorgt für Verkehrschaos: Dieser Bereich ist noch bis mindestens Montag gesperrt
Von Bernhard Sprengel, Svenja-Marie Kahl
Hamburg - Achtung, Verkehrschaos: In Hamburg-Harburg sorgt ein Wasserrohrbruch auf der Buxtehuder Straße seit Mittwochmorgen für Straßensperrungen. Die Sperrung dauert bis mindestens Montag an.
Die Hamburger Polizei bittet darum, den Bereich in größtmöglichem Abstand zu umfahren. Am Mittwochmorgen war es in der Höhe des Bleicherwegs zu einem größeren Wasserrohrbruch gekommen.
Wie der städtische Versorger Hamburg Wasser mitteilte, sei die Fahrbahn über die gesamte Breite unterspült worden. Die Vollsperrung sei eingerichtet worden, um den Schaden genauer zu lokalisieren und das Ausmaß der Unterspülung zu prüfen.
Hamburg Wasser hatte die betroffene Trinkwasserleitung bereits vom Netz genommen. Trotzdem sei die Trinkwasserversorgung sichergestellt.
Die B73 ist seit dem Vorfall in beide Richtungen voll gesperrt. Zunächst hatte Hamburg Wasser mitgeteilt, dass die Buxtehuder Straße bis voraussichtlich Sonntag voll gesperrt bleibe, am Freitag erklärte die Polizei, dass die Sperrung bis mindestens Montag aufrecht erhalten bleibe.
Ziel ist es, bis Montagmorgen je eine Spur pro Fahrtrichtung freizugeben, hatte Hamburg Wasser am Mittwoch betont. Der nördliche Gehweg sei ebenfalls betroffen und solle so schnell wie möglich provisorisch instand gesetzt werden.
Mögliche Umleitung wegen Bauarbeiten gesperrt
Die vierspurige Buxtehuder Straße ist als Bundesstraße 73 eine zentrale Verkehrsachse in Harburg. Sie verbindet die B75 und die Harburger Innenstadt mit der A7.
Eine mögliche Umleitungsstrecke über den Fürstenmoordamm und die A7-Anschlussstelle Hausbruch ist wegen Bauarbeiten ebenfalls voll gesperrt, nach Angaben des Landesbetriebs Straßen, Brücken und Gewässer noch bis Donnerstag.
Erstmeldung, 13. Mai, 11.34 Uhr; zuletzt aktualisiert am 15. Mai um 12.57 Uhr.
Titelfoto: Christoph Seemann / Hamburg News