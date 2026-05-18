Schwimmen in der Alster: So soll das Naturbad aussehen

Hamburg - Hamburg plant zusammen mit Bäderland den Bau eines Naturbades am Alsterufer Schwanenwik.

Das neue Naturbad soll mit "Alsterwasser" gefüllt sein. © Christian Charisius/dpa

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), Umweltsenatorin Katharina Fegebank (Grüne), Sportsenator Andy Grote (SPD) und Bäderland-Chefin Susan Zetzmann stellten die Pläne am angedachten Standort an der Alster vor. Schon 1869 war an dem Ort eine öffentliche Badeanstalt eröffnet worden.

"Es ist eine faszinierende Idee, man muss jedoch die Grenze zur Euphorie wahren", sagte Tschentscher. Es handele sich lediglich um einen ersten Schritt, den der Senat nun prüfen wolle.

Sportsenator Grote ergänzte, dass die Idee einer Badestelle an der Alster seit vielen Jahrzehnten bestehe und er bereits zu seinen Juso-Zeiten diese Forderung aufgestellt habe.

"Die Alster ist ein Ort, der für Lebensqualität und Aktivität steht", sagte Grote. Daher passe der Entwurf auch zum Olympia-Konzept der Stadt.