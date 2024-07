Razzia: Dutzende Polizisten riegeln Blaue Moschee ab

Hamburg – Dutzende Polizisten haben am Mittwochmorgen in Hamburg die Imam Ali Moschee abgeriegelt. Sie sei geschlossen und beschlagnahmt worden.

Außenansicht der Imam Ali Moschee (Blaue Moschee) mit dem Islamischen Zentrum Hamburg (IZH). Am frühen Dienstagmorgen riegelten Polizisten das Gotteshaus ab. © Christian Charisius/dpa

Das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) hat das IZH mit seinen bundesweiten Teilorganisationen verboten, da es eine extremistische Organisation des Islamismus sei, die verfassungsfeindliche Ziele verfolge, teilte der Senat am Mittwochmorgen mit.



Demnach erfolgten am Morgen auf Ersuchen des Bundesinnenministeriums Durchsuchungen in insgesamt acht Bundesländern, darunter auch in Berlin. Schwerpunkt sei Hamburg gewesen.

"Betroffen waren Personen und Objekte, die dem IZH und seinen Ablegern zugeordnet werden", teilte das Ministerium mit.

Wie die Deutsche Presseagentur zunächst berichtete, waren dutzende Polizisten vor Ort, um das schiitische Gotteshaus zu durchsuchen.

Die "Blaue Moschee" an der Außenalster gelegen sei vom Bundesinnenministerium geschlossen und beschlagnahmt worden, erklärte der Senat weiter. Sie stehe somit nun unter der Verwaltung des Bundes. Der Senat werde zu gegebener Zeit gemeinsam mit dem Bundesinnenministerium über Möglichkeiten einer zukünftigen Nutzung sprechen.