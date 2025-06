Sechs Festnahmen und 3,6 Tonnen Kokain! Erfolgreiche Razzia gegen Drogen-Schmuggler

Die Polizei nahm bei einer Razzia in Winsen (Luhe) sechs Männer vorläufig fest. © JOTO

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Einsatz bereits am Dienstag stattgefunden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden vor einer Woche im Hafen von Southampton (Großbritannien) rund 3600 Kilogramm an Betäubungsmitteln sichergestellt. Sie waren zwischen Bananen getarnt in einem Kühlcontainer auf einem Schiff nach Hamburg gelagert.

In der Hansestadt angekommen wurde dieser von einem Lastwagen und in eine Lagerhalle nach Winsen (Luhe) gebracht. Dort sollte das Kokain, das einen Wert von rund 90 Millionen Euro hat, durch die Männer geborgen werden.

Doch zuvor griff ein Spezialeinsatzkommando der Polizei zu. In der Lagerhalle trafen die Kräfte auf fünf Tatverdächtige zwischen 26 und 41 Jahren. Sie wurden allesamt festgenommen.

Ein 53-jähriger Mann flüchtete während des Zugriffs in seine Wohnung, konnte dort aber wenig später gefasst werden.