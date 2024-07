Senatorin will bei Sommergärten-Eröffnung hoch hinaus: "Wir brennen für die Innenstadt!"

Ironischerweise - aber typisch Hamburg - hat Senatorin Karen Pein (50) am Montagmorgen bei strömendem Regen die sechste Auflage der "Sommergärten" eröffnet.

Von Madita Eggers, Trinity Schlosser

Hamburg - Ironischerweise - aber typisch Hamburg - hat Senatorin Karen Pein (50) am Montagmorgen bei strömendem Regen die sechste Auflage der "Sommergärten" eröffnet. Per Hubsteiger hängte die SPD-Politikerin als symbolische Eröffnungsgeste den letzten der mehr als 2000 bunten Lampions am Ballindamm auf: "Hat Spaß gemacht", verriet sie gegenüber TAG24.

Senatorin Karen Pein (50, SPD) hing am Montag den letzten Lampion am Ballindamm auf. © Tag24/Madita Eggers Noch bis zum 8. August laden mehrere grüne Oasen mitten in der Innenstadt zum Verweilen und zu sommerlichen Gefühlen ein. "Es ist der Start einer schönen Zeit: Der Sommer naht, die Ferien stehen vor der Tür. Zwar ist es ein ganz schöner Aufwand, aber wir leben und brennen für die Innenstadt", so die Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, die am liebsten an der Binnenalster verweilt. "Wir haben aber viele weitere attraktive Räume und das Schöne an den Sommergärten ist ja, dass durch mehr (temporäres) Grün und mehr Sitzgelegenheiten man auch viele neue Orte kennenlernen kann." Hamburg Lokal "Harley Days", Halbmarathon, Demos: Hamburg droht wieder Chaos Neu dabei sind in diesem Jahr zum Beispiel die 3,5 Meter hohe Blumengans am Gänsemarkt und die Teichlandschaft mit Gräsern und Seerosen im Quartier Hohe Bleichen - Heuberg. Für die Organisation der Sommergärten ziehen acht Quartiere der Innenstadt an einem Strang. Mit dabei ist das "Business Improvement District (BID)" Neuer Wall, das BID Passagenviertel, das BID Hohe Bleichen - Heuberg, das BID Gänsemarkt, das BID Ballindamm, das BID Nikolai Quartier, das BID Mönckebergstraße und erstmalig die Spitalerstraße.

Mit ihrem blühenden Federkleid ist die Blumengans am Gänsemarkt auch ein Nektar- und Pollenbüfett für die Insekten der Stadt, denn sie besteht aus über 2500 insektenfreundlichen Blumen. © Tag24/Trinity Schlosser

Mit mehreren Teichen samt Begrünung ist im BID Hohe Bleichen - Heuberg ein kleines Biotop entstanden. © Tag24/Madita Eggers

Hier gibt es überall etwas zu entdecken:

Hamburgs Sommergärten sind bundesweit einzigartig