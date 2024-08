Straßenschild der Uwe-Seeler-Allee in Hamburg enthüllt

Hamburg - Am Donnerstag wurde das neue Straßenschild der Uwe-Seeler-Allee am Volksparkstadion in Hamburg enthüllt.

Ilka Seeler (87, 2.v.r.) und Bürgermeister Peter Tschentscher (58, SPD, 2.v.l.) enthüllten am Donnerstag das Straßenschild. © CityNews TV

Der von vielen Hamburgerinnen und Hamburgern als "größter HSVer aller Zeiten" oder auch "uns Uwe" bezeichnete Uwe Seeler starb am 21. Juli 2022 mit 85 Jahren.

Neben seinen sportlichen Erfolgen engagierte er sich für das Gemeinwesen, teilte die Pressestelle des Senats am Mittag mit.

So gründete er 1996 die Uwe-Seeler-Stiftung, die in Not geratene Menschen unterstützt.

Als erster deutscher Sportler wurde er 1970 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. 2003 wurde Seeler die Ehrenbürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg verliehen, heißt es weiter.

"Wir als Familie freuen uns sehr über die Wertschätzung, die Uwe durch diese Straßenumbenennung erfährt. Wir werden auch weiterhin alles daransetzen, mit der Uwe-Seeler-Stiftung und natürlich auch in der engen und treuen Verbindung mit dem HSV Uwe Seelers Werte und Anliegen in den Alltag zu tragen", so Uwe Seelers Witwe Ilka Seeler (87).

Die 87-Jährige trat selbst mit zehn Jahren in den Hamburger SV ein.