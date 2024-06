Toiletten-Neuheit für Frauen: Endlich kein ewiges Warten mehr?

Durch die natürlichere Position beim Hocken soll der Toilettengang statt drei Minuten nur noch eine dauern. © lapee.dk

Mit der neuartigen Toilette der dänischen Firma "Lapee" soll das kleine Geschäft schneller zu erledigen sein.

"Wir hatten jahrelang immer ein Toilettenthema: Nie reichen die aus, immer gibt es lange Schlangen", sagte die Projektleiterin Johanna Lantofsky gegenüber der Kieler Nachrichten.

Die Toiletten bestehen aus drei Flügeln mit jeweils einem Loch zum darüber Hocken. Eine weitere Besonderheit der neuen Urinale ist ihre Farbe, denn sie werden nur in Pink hergestellt.

Sie fassen bis zu 1100 Liter, was für rund 3500 Nutzungen reichen sollte. Wahrscheinlich müssen sie mindestens einmal am Tag geleert werden.

Bei all den Vorteilen gibt es aber auch einige Mankos: In den Kabinen wird es Beutel für Menstruationsprodukte geben, dafür aber weder Toilettenpapier noch Waschbecken. Deshalb soll es immer Toilettenwagen in der Nähe geben, bei denen man sich dann die Hände waschen kann.