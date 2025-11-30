Vermutlich gestürzt: Leblose Person in Eidelstedt gefunden

Am Rande eines großen Hamburger Waldgebiets wird eine Leiche entdeckt. Der Tote weist eine Kopfverletzung auf.

Von Bernhard Sprengel

Hamburg - Am Rande des Niendorfer Geheges in Hamburg-Eidelstedt ist die Leiche eines Mannes (†87) gefunden worden.

Die vermisste Person wurde am Rande des Niendorfer Geheges gefunden. (Symbolbild)
© Jonas Walzberg/dpa

Der Tote habe abseits einer kleinen Straße gelegen, sagte ein Polizeisprecher.

Die Todesermittler gingen derzeit davon aus, dass der 87-Jährige durch einen Sturz ums Leben kam. Er habe eine Platzwunde am Kopf erlitten.

Todesursache könne aber auch eine Erkrankung gewesen sein. Es gebe keine Anzeichen für ein Fremdverschulden.

Der Senior aus dem benachbarten Stadtteil Stellingen war seit gut zwei Wochen vermisst worden.

Sein Leichnam wurde zur genauen Ermittlung der Todesursache ins Institut für Rechtsmedizin gebracht.

Zunächst hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet.

Titelfoto: Jonas Walzberg/dpa

