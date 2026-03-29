Vier Verletzte nach Grill-Unfall: Darunter auch drei Kinder

Hamburg - In Hamburg -Hamm sind am Sonntagmorgen drei Kinder durch das Einatmen von Grillrauch leicht verletzt worden. Eines von ihnen sei noch ein Kleinkind, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Die anderen beiden Kinder sind demnach fünf und neun Jahre alt.

Am Sonntagmorgen klagte eine Familie im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in Hamburg-Hamm über Unwohlsein. © Citynewstv

Nach Angaben der Feuerwehr war der Rauch eines möglicherweise nicht abgelöschten Grills über Nacht in die Wohnung der Familie gezogen.

Die Kinder klagten zunächst über Schwindel und Übelkeit, woraufhin der Rettungsdienst alarmiert wurde. Auch einer der Elternteile erlitt eine leichte Kohlenmonoxidvergiftung.

Vor Ort schlugen die CO-Warnmelder in der Wohnung an, wodurch die Alarmstufe erhöht wurde.

Die betroffenen Familienmitglieder wurden anschließend mit Verdacht auf CO-Vergiftung in verschiedene Kliniken gebracht.