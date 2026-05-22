Zu teuer, zu viel Werbung, zu viele Promis: OMR erntet Kritik und erhöht Preise

Hamburg - Messe war gestern: Von Jahr zu Jahr scheint sich die OMR in eine Richtung zu entwickeln, die weniger mit einer Weiterbildung im Marketing-Bereich und mehr mit einem "Gesehen und gesehen werden"-Event zu tun hat. Nicht umsonst bezeichnet sich die Veranstaltung inzwischen als Festival. Diese Kritik ist auch in diesem Jahr wieder lauter geworden.

Legt die OMR nur noch Wert auf Promiauftritte? Einer der Stargäste war in diesem Jahr Heidi Klum (52). © Marcus Brandt/dpa

Neben der Qualität der Masterclasses wird auch der Preis für ein Zwei-Tages-Ticket infrage gestellt.

So wurden Stimmen laut, dass die Besucherinnen und Besucher Masterclasses teils als reine Werbeveranstaltung empfanden.

Des Weiteren seien die Kosten für Aussteller zu hoch. Auch der immer stärkere Fokus auf reine Promiauftritte scheint dem ein oder anderen - besonders auf Social Media - nicht zu passen.

Und die Verantwortlichen der OMR? Die reagieren auf die Kritik. Allerdings in einer Weise, die sicherlich die nächsten Fragen aufwerfen wird.

2027 soll das Festival nicht wie bisher zwei, sondern ganze drei Tage andauern. Vom 3. bis 5. Mai soll sich in den Hamburger Messehallen wieder alles um die neuesten Marketing-Trends drehen.

"Komplett im Zeichen intensiver Weiterbildung mit exklusiven Masterclasses und Side Events" solle der erste Tag stehen. Erst danach starte das gewohnte Messeprogramm starte, heißt es in einer Mitteilung.