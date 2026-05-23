Prügel statt Trödel! Heftiger Flohmarkt-Streit sorgt für mehrere Verletzte

Hamburg - Heftige Szenen am Samstagvormittag in der Hansestadt : Auf einem Flohmarkt sind mehrere Personen in einen heftigen Streit geraten.

Insgesamt drei Personen wurden bei einer Auseinandersetzung auf einem Hamburger Flohmarkt leicht verletzt. © NEWS5 / Fabian Höfig

Der Vorfall ereignete sich gegen 10.49 Uhr auf einem wöchentlich stattfindenden Flohmarkt an der Trabrennbahn Bahrenfeld in Hamburg, bestätigte ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

Insgesamt drei Personen wurden bei einer Schlägerei leicht verletzt. Die Hintergründe zu dem Vorfall seien bislang noch unklar.

Ein Reporter vor Ort berichtete von insgesamt sieben Beteiligten. Mindestens eine Person von ihnen soll unmittelbar nach der Tat die Flucht ergriffen haben.

Dass mehr Personen als die drei Verletzten bei der Auseinandersetzung beteiligt waren, konnte der Sprecher jedoch nicht bestätigen.