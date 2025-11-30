Warum Weihnachtsmänner auf Motorrädern durch Hamburg fahren

Am ersten Adventssonntag fuhren rund 200 Weihnachtsmänner für den guten Zweck mit ihren Motorrädern durch Hamburg.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Am ersten Adventssonntag rasten knapp 200 Weihnachtsmänner und Weihnachtsfrauen mit ihren Motorrädern durch die Hansestadt: für einen guten Zweck.

Der Motorrad-Konvoi sammelte spenden für den "Lufthafen" in Hamburg.

Da wurden die Kinderaugen groß: Egal ob als Weihnachtsmann, Weihnachtsfrau, Engel, Grinch oder Rentier - die Biker fuhren weihnachtlich verkleidet am Adventssonntag durch Hamburg, um Spenden zu sammeln.

Sogar die Motorräder waren zum Teil weihnachtlich geschmückt. Der Motorrad-Konvoi fand vereinsübergreifend organisiert als Spendenaktion statt.

In diesem Jahr nahmen laut Citynewstv rund 200 Fahrer an dem Motorrad-Konvoi teil. Gesammelt wurden die Spenden für den "Lufthafen" in Hamburg.

Als "Lufthafen" wird eine Station des Kinderkrankenhauses Altona bezeichnet. Dort werden Kinder behandelt, die an schweren Atemwegserkrankungen leiden.

Teilweise waren sogar die Motorräder selbst weihnachtlich dekoriert.
Die Spenden, die am ersten Advent zusammen gekommen sind, werden kurz vor Weihnachten an das Kinderkrankenhaus übergeben.

