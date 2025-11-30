Warum Weihnachtsmänner auf Motorrädern durch Hamburg fahren

Hamburg - Am ersten Adventssonntag rasten knapp 200 Weihnachtsmänner und Weihnachtsfrauen mit ihren Motorrädern durch die Hansestadt : für einen guten Zweck.

Der Motorrad-Konvoi sammelte spenden für den "Lufthafen" in Hamburg. © Citynewstv

Da wurden die Kinderaugen groß: Egal ob als Weihnachtsmann, Weihnachtsfrau, Engel, Grinch oder Rentier - die Biker fuhren weihnachtlich verkleidet am Adventssonntag durch Hamburg, um Spenden zu sammeln.

Sogar die Motorräder waren zum Teil weihnachtlich geschmückt. Der Motorrad-Konvoi fand vereinsübergreifend organisiert als Spendenaktion statt.

In diesem Jahr nahmen laut Citynewstv rund 200 Fahrer an dem Motorrad-Konvoi teil. Gesammelt wurden die Spenden für den "Lufthafen" in Hamburg.

Als "Lufthafen" wird eine Station des Kinderkrankenhauses Altona bezeichnet. Dort werden Kinder behandelt, die an schweren Atemwegserkrankungen leiden.