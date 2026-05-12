Als Zeichen der Integration: Ukrainer organisieren Aufräumaktion als Dank an die Stadt

Hamburg - 80 Freiwillige, mehr als zehn Müllsäcke und ein gemeinsames Ziel: Ukrainische und deutsche Helferinnen und Helfer haben am Samstag bei einer großen Aufräumaktion im Hamburger Stadtpark ein Zeichen für Zusammenhalt und Integration gesetzt.

Gemeinsam im Stadtpark aufräumen: Ukrainer und Deutsche setzten am Wochenende in Hamburg ein Zeichen für mehr Zusammenhalt. © privat

Die Aktion fand im Rahmen der europaweiten Initiative "Cleaning Up Our European Home" statt.

Organisiert wurde sie vom deutsch-ukrainischen Verein "VILNI HAMBURG Deutsch-Ukrainischer Verein" gemeinsam mit "UA Veterans Germany". Unterstützt wurde das Projekt außerdem von der Plattform "Strichka" sowie der "International Renaissance Foundation".

Unter den Teilnehmenden waren in Deutschland lebende Ukrainerinnen und Ukrainer, Hamburger Anwohner, Reservisten der Bundeswehr sowie ukrainische Soldaten, die derzeit in Deutschland medizinisch behandelt werden.

Gemeinsam reinigten sie einen Bereich des Stadtparks nahe einem Spielplatz und einer Grillzone. Dabei kamen laut Veranstalter mehr als zehn Müllsäcke zusammen.

Für die ukrainischen Teilnehmenden ging es bei der Aktion nicht nur darum, den Park sauberzumachen. Sie wollten damit auch ein Zeichen der Dankbarkeit gegenüber Hamburg setzen und ihre Verbundenheit mit der Stadt zeigen.

"Und das nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Für uns bedeutet eine gemeinsame Aufräumaktion Verantwortung für den Raum, in dem wir leben. Wir kommen aus der Ukraine, sind aber bereits Teil dieser Gemeinschaft und möchten sie gemeinsam verbessern", betonte Nataliia Perova, Leiterin der Organisation "Vilni De UA".

"Gemeinsame Aktivitäten schaffen Möglichkeiten für bessere Kommunikation, gegenseitiges Kennenlernen und den Aufbau nachhaltiger Beziehungen", erklärte Perova weiter.