Großeinsatz in Hamburg: Mehrere Personen schlagen auf Mann ein - dieser zückt ein Messer
Hamburg - Dieser Streit eskalierte: Am Dienstagabend war die Hamburger Polizei im Großaufgebot mit zwei Dutzend Streifenwagen in Altona im Einsatz.
Wie ein Pressesprecher der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte, wurden die Polizisten gegen 20.30 Uhr in die Behringstraße gerufen, da sich Personen in einer Wohnung lautstark stritten.
Die Anrufer gingen von einer körperlichen Auseinandersetzung aus. Es war zu dem Zeitpunkt unklar, ob Waffen im Spiel waren, weswegen die Polizei mit zwei Dutzend Streifenwagen anrückte und das Gebäude umstellte. Auch eine Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen (USE) war vor Ort.
Als die Einsatzkräfte eintrafen, befanden sich noch drei junge Männer im Alter von 18 bis 20 Jahren in der Wohnung.
Ein vierter Täter war bereits geflüchtet.
Drei Männer schlugen auf 19-Jährigen ein: Er zog ein Messer
Der körperlichen Auseinandersetzung soll ein Streit, der Wochen zurücklag, vorausgegangen sein.
Laut Polizeiangaben gingen die Männer zu dem Geschädigten in die Wohnung, um diesen zu schlichten, dabei kam es allerdings erneut zu einer Auseinandersetzung. Die drei Männer schlugen auf den dort wohnenden 19-Jährigen ein.
Das Opfer zückte während des Streits ein Messer und drohte es gegen die Angreifer einzusetzen, dazu kam es jedoch nicht. Die beiden Täter wurden am Dienstagabend vorläufig festgenommen, sind inzwischen jedoch wieder entlassen.
Für ungefähr zwei Stunden wurde die Behringstraße während des Polizeieinsatzes großräumig abgesperrt. Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.
Nun prüft die Polizei die genauen Hintergründe der Tat.
Titelfoto: NEWS5 / Fabian Höfig