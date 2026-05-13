13.05.2026 11:09 Großeinsatz in Hamburg: Mehrere Personen schlagen auf Mann ein - dieser zückt ein Messer

Am Dienstagabend ist es in Hamburg zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Drei Männer schlugen auf einen weiteren ein, dieser zückte ein Messer.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Dieser Streit eskalierte: Am Dienstagabend war die Hamburger Polizei im Großaufgebot mit zwei Dutzend Streifenwagen in Altona im Einsatz.

Mit zwei Dutzend Polizeiwagen umstellte die Polizei die Wohnung. © NEWS5 / Fabian Höfig Wie ein Pressesprecher der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte, wurden die Polizisten gegen 20.30 Uhr in die Behringstraße gerufen, da sich Personen in einer Wohnung lautstark stritten. Die Anrufer gingen von einer körperlichen Auseinandersetzung aus. Es war zu dem Zeitpunkt unklar, ob Waffen im Spiel waren, weswegen die Polizei mit zwei Dutzend Streifenwagen anrückte und das Gebäude umstellte. Auch eine Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen (USE) war vor Ort. Als die Einsatzkräfte eintrafen, befanden sich noch drei junge Männer im Alter von 18 bis 20 Jahren in der Wohnung. Hamburg Lokal Direktzug statt Flug: Neue Verbindung von Hamburg nach Stockholm Ein vierter Täter war bereits geflüchtet.

Drei Männer schlugen auf 19-Jährigen ein: Er zog ein Messer