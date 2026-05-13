Wasserrohrbruch sorgt für Verkehrschaos: Dieser Bereich ist noch bis mindestens Sonntag gesperrt
Von Bernhard Sprengel, Svenja-Marie Kahl
Hamburg - Achtung, Verkehrschaos: In Hamburg-Harburg sorgt ein Wasserrohrbruch auf der Buxtehuder Straße für Straßensperrungen. Die Sperrung dauert an.
Die Hamburger Polizei bittet darum, den Bereich in größtmöglichem Abstand zu umfahren. Am Mittwochmorgen kam es in der Höhe des Bleicherwegs zu einem größeren Wasserrohrbruch.
Wie der städtische Versorger Hamburg Wasser mitteilte, sei die Fahrbahn über die gesamte Breite unterspült worden. Die Vollsperrung sei eingerichtet worden, um den Schaden genauer zu lokalisieren und das Ausmaß der Unterspülung zu prüfen.
Hamburg Wasser hat die betroffene Trinkwasserleitung bereits vom Netz genommen. Trotzdem sei die Trinkwasserversorgung sichergestellt.
Momentan ist die B73 ist in beide Richtungen voll gesperrt. Die Buxtehuder Straße werde voraussichtlich mindestens bis Sonntag voll gesperrt bleiben, teilte ein Sprecher von Hamburg Wasser mit.
Ziel sei es, bis Montagmorgen je eine Spur pro Fahrtrichtung freizugeben. Der nördliche Gehweg sei ebenfalls betroffen und solle so schnell wie möglich provisorisch instand gesetzt werden.
Mögliche Umleitung wegen Bauarbeiten gesperrt
Die vierspurige Buxtehuder Straße ist als Bundesstraße 73 eine zentrale Verkehrsachse in Harburg. Sie verbindet die B75 und die Harburger Innenstadt mit der A7.
Eine mögliche Umleitungsstrecke über den Fürstenmoordamm und die A7-Anschlussstelle Hausbruch ist wegen Bauarbeiten ebenfalls voll gesperrt, nach Angaben des Landesbetriebs Straßen, Brücken und Gewässer noch bis Donnerstag.
Erstmeldung um 11.34 Uhr, aktualisiert um 18.36 Uhr.
Titelfoto: Christoph Seemann / Hamburg News