Wasserrohrbruch sorgt für Verkehrschaos: Dieser Bereich ist noch bis mindestens Sonntag gesperrt

Hamburg - Achtung, Verkehrschaos: In Hamburg-Harburg sorgt ein Wasserrohrbruch auf der Buxtehuder Straße für Straßensperrungen. Die Sperrung dauert an.

Die Buxtehuder Straße ist weiterhin komplett gesperrt. © Christoph Seemann / Hamburg News

Die Hamburger Polizei bittet darum, den Bereich in größtmöglichem Abstand zu umfahren. Am Mittwochmorgen kam es in der Höhe des Bleicherwegs zu einem größeren Wasserrohrbruch.

Wie der städtische Versorger Hamburg Wasser mitteilte, sei die Fahrbahn über die gesamte Breite unterspült worden. Die Vollsperrung sei eingerichtet worden, um den Schaden genauer zu lokalisieren und das Ausmaß der Unterspülung zu prüfen.

Hamburg Wasser hat die betroffene Trinkwasserleitung bereits vom Netz genommen. Trotzdem sei die Trinkwasserversorgung sichergestellt.

Momentan ist die B73 ist in beide Richtungen voll gesperrt. Die Buxtehuder Straße werde voraussichtlich mindestens bis Sonntag voll gesperrt bleiben, teilte ein Sprecher von Hamburg Wasser mit.

Ziel sei es, bis Montagmorgen je eine Spur pro Fahrtrichtung freizugeben. Der nördliche Gehweg sei ebenfalls betroffen und solle so schnell wie möglich provisorisch instand gesetzt werden.