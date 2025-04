Weitere NATO-Fregatte nimmt Kurs auf Hamburg

Die niederländische Fregatte Evertsen kommt nach Hamburg. (Archivbild) © EPA/JERRY LAMPEN

Nach der britischen Fregatte "HMS Somerset" wird in wenigen Tagen die "HNLMS Evertsen" (F805) erwartet. Das 144 Meter lange und 18,8 Meter breite Schiff der Koninklijke Marine (Deutsch: Königliche Marine) wird am Mittwoch, dem 9. April, den Hamburger Hafen anlaufen, wie das Landeskommando der Bundeswehr mitteilte.

Die 2005 in Dienst gestellte Fregatte kommt vom Flottenstützpunkt Den Helder in den Niederlanden. Sie soll gegen 13 Uhr an der Überseebrücke festmachen. 174 Soldaten sind an Bord. Erst am Sonntag, dem 13. April, wird das Schiff gegen 10 Uhr wieder auslaufen.

Interessierte können die niederländische Fregatte im Rahmen eines Open Ship anschauen. Das ist am Donnerstag, dem 10. April, von 13 Uhr bis 16 Uhr geplant. Der späteste Einlass ist um 15.30 Uhr.

Dabei dürfen aus Sicherheitsgründen keine großen Taschen mit an Bord genommen werden.