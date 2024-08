Zu hoher Andrang? Grüner Bunker steht vor Herausforderungen

Hamburg - Seit vier Wochen ist der Hamburger Bunker am Heiligengeistfeld für Besucher offen . Das Angebot haben bereits mehrere zehntausend Menschen genutzt.

Über einen Bergpfad mit 335 Stufen kann der Dachgarten des Grünen Bunkers erreicht werden. Rund 4000 Pflanzen geben dem Bunker seinen Namen. © Tag24/Madita Eggers

Täglich seien etwa 4000 Personen auf dem Bunker unterwegs und an den Wochenenden sei der Koloss am Heiligengeistfeld besonders gut besucht, sagte eine Sprecherin des Betreibers RIMC der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

"Am ersten Wochenende nach der Eröffnung hatten wir sage und schreibe 25.000 Besuchende auf dem Bunker."



Auf dem einst grauen und nun begrünten Weltkriegs-Bunker mit dem umlaufenden Pfad zum öffentlichen Dachgarten sind nicht nur Menschen aus Hamburg, sondern auch viele Touristinnen und Touristen aus Deutschland und der ganzen Welt unterwegs, so die Sprecherin weiter.

"Die Aufnahme des Reverb Hotels in die 'World's Greatest Places 2024' des Time Magazine hat dem Bunker schon zahlreiche Gäste zum Beispiel aus den USA, Japan, Brasilien oder auch Australien beschert."

Die Auslastung des Hotels mit seinen 134 Zimmern liege derzeit bei mehr als 80 Prozent. "Die Buchungen für die nächsten Wochen zeigen bereits, dass wir im August und September da sogar noch etwas drauflegen können."