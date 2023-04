Macklemore live in Hamburg: Alles Wichtige zum Konzert in der edel-optics.de Arena

US-Rapper und Weltstar Macklemore tritt mit seiner Tour "Macklemore - The Ben Tour" in Hamburg auf. Alle Informationen zum Konzert im Überblick.

Von Alice Nägle

Hamburg - Der US-Rapper und Weltstar Macklemore (39) ist wieder auf Tour! Mit fünf Konzerten ist er auch in Deutschland am Start. Am 27. April 2023 tritt er in der edel-optics.de Arena in Hamburg auf.

Der 39-jährige US-Rapper Macklemore startet am Freitag seine Deutschland-Tournee mit Halt in Hamburg am 27. April. © Ryan McKinnon/Warner/dpa (Archivbild) Am Freitag, dem 21. April, startet Macklemore seine Deutschland-Tournee. Als Erstes tritt der Künstler mit seinem Programm namens "Macklemore - The Ben Tour" in der LANXESS Arena in Köln auf. Sein letzter Halt ist Hamburg in der edel-optics.de Arena am 27. April. Beginn des Konzerts in der Hansestadt ist um 20 Uhr, Einlass bereits ab 18.30 Uhr. Aktuell sind sogar noch einige Restkarten für die Veranstaltung verfügbar. Ab dem heutigen Montag ist der Musiker in Europa unterwegs. Mit einem getakteten Zeitplan bereist er mit seiner Crew bis Mitte August etwa 37 Städte, darunter auch Brüssel (17. April), Paris (18. und 19. April) und Mailand (4. Mai und 5. Mai). In Deutschland können Fans zu den Liedern seines neuen, gleichnamigen Albums "BEN" auch auf Konzerten in Berlin (22. April), München (24. April) und Offenbach am Main (25. April) feiern. Für alle Termine außer München gibt es aktuell noch Karten. Auf Instagram kündigt Macklemore außerdem enge Freunde an, die ihn bei einigen Konzerten seiner Tour begleiten werden. Gemeinsam mit der australischen Sängerin Tones and I und dem Rapper Charlieonnafriday scheint er gemeinsame Auftritte oder zumindest eine Überraschung zu planen. In welchen Städten genau er mit den Künstlern gemeinsam auf der Bühne steht, hat der Rapper noch nicht verraten.

Macklemore vergießt Tränen bei Veröffentlichung seines neuen Albums "BEN"