Mann (22) in Hamburg niedergestochen: Drei Festnahmen im Phoenix-Viertel

Hamburg - In Hamburg -Wilstorf hat es in der Nacht zu Samstag eine Messerstecherei und drei Festnahmen gegeben.

Die mutmaßliche Tatwaffe mit entsprechenden Blutspuren wurde von der Polizei in einem Lichtschacht gefunden.

Zum genauen Hergang der Körperverletzung konnte die Polizei am Samstagmorgen noch keine Angaben machen. Ein 22-Jähriger wurde jedoch mit schweren Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Wie die Polizei auf Nachfrage von TAG24 mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 3 Uhr in der Wilstorfer Straße im Phoenix-Viertel.

Noch in Tatortnähe gab es in der Nacht drei vorläufige Festnahmen. Alle Männer kämen bislang als mögliche Täter infrage, so der Sprecher des Lagezentrums weiter.