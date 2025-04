Antisemitismus-Prozess in Hamburg: Auch Angriff vor Pro-Palästina-Camp wird verhandelt

Die 27-Jährige muss sich vor dem Amtsgericht Hamburg verantworten. © dpa/David Hammersen

Zudem sprach sich die Anklagevertreterin vor dem Amtsgericht Hamburg dafür aus, die Bewährung auf drei Jahre festzusetzen.



Der Anwalt des Opfers - einer 55-Jährigen, die als Nebenklägerin auftritt - sprach von "motivisch feststellbarem Antisemitismus" und forderte eine Freiheitsstrafe zwischen zehn Monaten und einem Jahr auf Bewährung.

Die Generalstaatsanwaltschaft sah es als erwiesen an, dass die Angeklagte die 55-Jährige im Mai 2024 im Anschluss an eine Ringvorlesung zu aktuellen Formen antijüdischer Gewalt an der Uni beleidigt, ins Gesicht geschlagen und verletzt hat. Die Geschädigte ist ein Vorstandsmitglied der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Hamburg.

Nach Angaben der Nebenklägerin hatte die Angeklagte sie als "hässliche Hexe" bezeichnet. Als sie die 27-Jährige gefragt habe, ob sie das vor laufender Handykamera noch einmal wiederholen möchte, habe diese sie angegriffen.

Die Angeklagte hatte diese Darstellung bestritten und ihrerseits die 55-Jährige bezichtigt, die Auseinandersetzung provoziert zu haben.