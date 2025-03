Hier wird am Samstag das Licht ausgeschaltet

Hamburg - Unter dem Motto "Licht aus. Stimme an. Für einen lebendigen Planeten" wird in Hamburg am Samstag in Teilen der Stadt das Licht von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr ausgeschaltet. Damit beteiligt sich die Hansestadt auch in diesem Jahr wieder an der weltweiten Klimaaktion "Earth Hour" des "World Wide Fund For Nature" (WWF).