Metal is in the Air: Hamburger Flughafen für Wacken-Ansturm bereit

Hamburg – Tausende Metal-Fans aus aller Welt werden in den nächsten Tagen wieder über den Hamburger Flughafen anreisen, um von dort aus weiter zum legendären Wacken-Festival (2. bis 5. August) zu pilgern. Mit einer eigenen "Wacken-Corner" und weiteren Extras wollen die Mitarbeiter des Airports auch in diesem Jahr alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Ankunft und auch die Abreise so erfrischend wie möglich zu gestalten.

"Für uns ist es eine echte Herzensangelegenheit, dass sich die Metal-Fans bereits am Flughafen auf Wacken einstimmen können. Daran beteiligen sich Flughafen-Mitarbeitende aus allen Bereichen, viele tragen in der Wacken-Woche unsere besonderen Wacken Airport-Shirts."

"Es ist immer wieder ein Spektakel, wenn die Metal-Heads am Hamburg Airport landen. Viele von ihnen haben weite Wege auf sich genommen, um das berühmte Wacken Open-Air live zu erleben. Ihre Vorfreude sorgt für eine einmalige Stimmung in den Terminals, die einfach ansteckend ist", sagte Janet Niemeyer, Pressesprecherin Hamburg Airport, am Montag.

Des Weiteren bietet die Airport-Apotheke "Metropolitan Pharmacy" auch in diesem Jahr wieder Medi-Kits (6,45 Euro) mit Pflastern, Elektrolyte oder Halspastillen an.

Und noch eine weitere Besonderheit bietet der Hamburger Flughafen an: Gratis-Duschen. Wer am Abreisetag (6. August) den Drang nach einer warmen Dusche verspürt, kann diesem (kostenlos) in den Duschräumen im Terminal 2 (Haus E) und im Terminal 1 (Haus C) von sechs bis 18 Uhr nachkommen.

Ebenso wird auch der Shuttle-Service am Sonntag ab 4.30 Uhr einmal pro Stunde für eine entspanntere Rückreise angeboten.

Die bereits angelaufene Anreise erfuhr am heutigen Montag allerdings aufgrund des Dauerregens einen Dämpfer: Die Campingplätze seien derzeit nicht passierbar, informierten die Veranstalter am Montag in der Festival-App. Vielleicht ein Grund mehr, sich noch etwas länger in der Wacken-Corner des Flughafens aufzuhalten.