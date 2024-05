Streitthema Sternbrücke: Eilantrag der Gegner vor Gericht abgelehnt

Hamburg - Am 2. Mai hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Hamburg einen Eilantrag der Gegner des Neubaus der Sternbrücke in Altona abgelehnt. Bedauerlich – wie die Antragsteller " Initiative Sternbrücke" und "Prellbock Altona" finden – doch aufgeben werden sie nicht.

In den letzten Wochen organisierten die Gegner des Neubaus der Sternbrücke zahlreiche Proteste – weitere sollen folgen. © Christian Charisius/dpa

In einem Hauptverfahren sollen die Argumente nun erneut geprüft werden, obwohl das Gericht nach einer genauen Prüfung der Einwände selbst davon ausgeht, dass auch dort die Klage keinen Erfolg haben wird, so ein Sprecher am Donnerstag.

Der Umweltverband "Prellbock Altona" hat mit Unterstützung der "Initiative Sternbrücke" bereits im März Klage gegen die Bauarbeiten an der Sternbrücke eingereicht und per Eilantrag einen Baustopp gefordert.

Sie werfen der Deutschen Bahn (DB) unter anderem eine Fehlplanung und einen damit einhergehenden "massiven Eingriff" in das Stadtbild auf Kosten der Umwelt und denkmalgeschützter Gebäude vor.

Das Oberverwaltungsgericht sah keinen der Vorwürfe als schwerwiegend genug an, um die Bauarbeiten erneut zu stoppen.

Bereits von Mitte Februar bis Mitte März war die DB nach eigenen Angaben "dem Wunsch" der Gegner entgegengekommen und hatte einem vierwöchigen Baustopp zugestimmt.

Man versuche den Neubau der Sternbrücke "so umweltverträglich und anwohnerfreundlich wie möglich" zu realisieren, so ein Bahnsprecher gegenüber TAG24. Die Erneuerung sei aber notwendig, um den wichtigen Knotenpunkt für den Hamburger Verkehr weiterhin "fit" zu halten.