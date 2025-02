Nach 300 Jahren: Diese Tradition wird zum ersten Mal von einer Frau ausgeführt

Hamburg - In Hamburg gibt es ein schönes, altes Sprichwort: "Solange es die Schwäne auf der Alster und den Michel-Türmer gibt, solange wird es der Stadt gut gehen", erzählt Josef Thöne. Seit 32 Jahren ist der 65-Jährige - mittlerweile Rentner - Türmer am Hamburger Michel.

Neele Fokken (27), neue Türmerin am Hamburger Michel, spielt den Türmer-Choral auf dem Türmerboden der Hauptkirche St. Michaelis. © Marcus Brandt/dpa

Jetzt gibt es ein besonderes Ereignis in der mehr als 300 Jahre alten Tradition. Zum ersten Mal bekommt der Michel eine Türmerin: Neele Fokken (27) wird sich fortan das Amt mit dem langjährigen Türmer teilen.

Vor sieben Jahren kam die gebürtige Ostfriesin nach Hamburg und hat hier Trompete, Kulturmanagement und Grundschullehramt studiert.

Mittlerweile unterrichtet die 27-Jährige Trompete und Musik an der Jugendmusikschule und an einer Grundschule. "Ich bin dankbar für das Vertrauen, dass ich diese lange Tradition weiterführen darf. Die Beständigkeit, die dieses kulturelle Erbe ausstrahlt, beeindruckt mich sehr, und es freut mich jedes Mal, wenn ich auf dem Turm den Choral blasen darf", sagte Fokken bei ihrer Vorstellung.

Das Choralblasen vom Turm ist eine protestantische Tradition, die mit der Reformation aufkam. Am Michel gibt es diese Tradition seit mehr als 300 Jahren. Jeden Morgen um 10 Uhr und jeden Abend um 21 Uhr spielt der Türmer oder die Türmerin in 100 Metern Höhe auf dem sogenannten Türmerboden einen Choral in alle vier Himmelsrichtungen - zu Ehren Gottes und zur Freude der Menschen.

Das Turmblasen war auch als eine Form der Zeitansage zu verstehen und ein Aufruf zum Innehalten im Alltag. Die Auswahl der Choräle trifft der Türmer passend zum Ablauf des Kirchenjahres, zu besonderen Anlässen wird "Lobe den Herren" geblasen.