Neuer Weltrekord mit Müll aufgestellt: Erlöse für den guten Zweck

Aus benutzten Deckeln von Joghurtbechern wurden die Sterne gebastelt und an der Michaelisbrücke in Hamburg befestigt. © Marcus Brandt/dpa

Und sie haben es geschafft: Hamburger Schülerinnen und Schüler konnten in den vergangenen Monaten Tausende Deckel von Joghurtbechern sammeln und daraus Sterne basteln.

Am Dienstag wurden die Silbersterne an Lichterketten befestigt und erleuchteten so die Michaelisbrücke in Hamburgs Stadtmitte, wie die Schulbehörde mitteilte. Für den neuen Weltrekord mussten die Kinder mehr als 18.800 Silbersterne basteln und aufhängen.

Die Silbersterne werden im Anschluss an die Aktion übrigens nicht weggeworfen, sondern zum Recycling verkauft. Der Gewinn und weitere Spenden von Unternehmen und Privatleuten werden an das Kinder-Hospiz Sternenbrücke gespendet.