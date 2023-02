Parkplätze sollen für Lieferzonen weichen - Polizeigewerkschaft läuft Sturm

Bewohnerparkzonen sorgen regelmäßig für erhitzte Gemüter. Jetzt läuft die Gewerkschaft der Polizei gegen die Einrichtung von Parkzonen für Lieferanten und Zusteller in Hamburg Sturm. © Axel Heimken/dpa

Der Widerstand gegen die Idee, spezielle Haltezonen für Lieferanten und Paketdienste anstelle von Parkplätzen einzurichten, stößt daher wenig überraschend auf scharfe Kritik.

Der Vorschlag kommt von SPD und Grünen und soll vor allem da umgesetzt werden, wo sich Gewerbe-, Wohn- und Kultureinrichtungen mischen, so die Hamburger Morgenpost. In solchen Quartieren also, wo nicht nur in der Hauptverkehrszeit Bewegung durch Anwohner herrscht, die zur Arbeit fahren beziehungsweise nach Hause kommen, sondern verschiedene Verkehrsteilnehmer mit unterschiedlichen Bedürfnissen für ein stetes Ankommen und Wegfahren sorgen. Im Falle von Lieferanten und Paketzustellern für nur wenige Minuten, geparkt wird oft in der zweiten Reihe auf dem Bürgersteig.

In einem Antrag der beiden Parteien heißt es dazu "Um Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmer*innen zu vermeiden, sind zeitnah mehr Lade- und Lieferzonen für den Lastenradverkehr und die motorisierten Liefer- und Gewerbeverkehre notwendig."