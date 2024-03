So viele Obdachlose sind im Winter in Hamburg gestorben

Hamburg - Im öffentlichen Raum sind in Hamburg in diesem Winter sechs obdachlose Menschen gestorben. Dies geht aus der Antwort des Senats auf eine Schriftliche Kleine Anfrage der Linken-Bürgerschaftsabgeordneten Olga Fritzsche (52) hervor.

Rund 2000 Obdachlose leben nach letzter Zählung der Behörden auf den Straßen der Hansestadt. (Archivbild) © Marcus Brandt/dpa

"Es macht mich immer wieder fassungslos, dass so viele obdachlose Menschen in Hamburg auf der Straße sterben - trotz Winternotprogramm", teilte Fritzsche am Samstag mit.

"Die Frage ist doch: Warum können oder wollen die Menschen das Angebot nicht annehmen?"

Die Linksfraktion kritisiere seit Jahren, dass die Menschen die Unterkunft tagsüber verlassen müssten und die Unterbringung in Massenunterkünften mit wenigen Einzelzimmern stattfinde, sagte Fritzsche.

"Dass der Senat bei einer ganztägigen Öffnung eine Sogwirkung nach Hamburg befürchtet, ist wirklich grotesk."