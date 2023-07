Peter Müntz sucht seinen genetischen Zwilling: "Jedes Stäbchen ist ein Hoffnungsschimmer!"

Doch vielleicht lebt der passende Spender ja auch in Deutschland oder sogar im Raum Hamburg. Müntz ehemalige Arbeitskollegen von "der neue RUF" hoffen es. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Finkenwerder und der DKMS rufen sie zu einer großen Registrierungsaktion am Samstag (8. Juli) auf.

Statt im Flieger zu sitzen, liegt der 65-Jährige seit dem ersten Juni stationär in der Asklepios-Klinik im Hamburger Stadtteil Altona. Dort muss er so lange bleiben, bis ein passender Knochenmarkspender für ihn gefunden wird.

"Mein Sohn wollte gerne mal sehen, wie das Land aussieht, in dem sein Vater geboren wurde", so Müntz. Doch aus dem geplanten – und bereits gebuchten – Familientrip wird erst einmal nichts.

Peter Müntz (65) mit seiner Frau Doris und ihrem Hund "Mogli". Alle drei hoffen, dass sich bald ein Spender findet und Peter wieder verreisen kann. © Ein

Über das Engagement von Familie, Kollegen und auch Fremden ist Peter Müntz tief beeindruckt. "Es begann damit, dass meine Kollegin mir erzählt hat, dass sie mal schauen will, was da machbar ist. Ein paar Tage später hatte sie schon mit dem DKMS und der Feuerwehr gesprochen."

Sogar Bezirksamtsleiter Ralf Neubauer (41, SPD) half bei der Suche nach einer passenden Location für die Aktion. "Ich war stellenweise zu Tränen gerührt, das kann ich nicht anders sagen", so der 65-Jährige.

Mit von der Partie sind natürlich auch Müntz' Frau Doris und sein Sohn Sebastian (29). Gemeinsam mit Bekannten und den Bewohnern aus Finkenwerder hat die Familie des Wahl-Hamburgers zusätzlich zur Registrierungsaktion einen Kuchen- und Würstchenverkauf für Samstag organisiert, um Spenden für die DKMS zu generieren.

Denn jede einzelne Registrierung kostet die DKMS rund 40 Euro, wie Müntz noch einmal gegenüber TAG24 betont.

Aber: "Jedes Stäbchen, was in einem Mund war, ist ein Hoffnungsschimmer!", betont der pensionierte Journalist. "Es müsste schon ein großer Zufall sein, dass am Samstag gleich ein passender Spender dabei ist. Aber natürlich wäre es toll, wenn es so wäre!"