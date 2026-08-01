CSD in Hamburg gestartet: "Ein sehr lautes Signal in die Republik!"

Hamburg - Die CSD-Demo in Hamburg ist im vollen Gange. Tausende Menschen ziehen seit 12 Uhr unter dem diesjährigen Motto "Solidarisch queer. Haltung zeigen – für eine Zukunft ohne Angst!" durch die Innenstadt, um ein Zeichen für Vielfalt, Zusammenhalt und die Rechte queerer Menschen zu setzen.

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (49, SPD, 2. v. l.) zusammen mit den Vorsitzenden von Hamburg Pride und Drag-Ikone Olivia Jones (56) beim CSD in Hamburg. © Georg Wendt/dpa

Im Vorfeld hatten die Organisatoren von "Hamburg Pride" nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin am vergangenen Wochenende noch einmal verstärkt zur Teilnahme aufgerufen. "Jetzt erst recht", lautet die Botschaft des Vereins.

Auch Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (49, SPD) rief zur Solidarität auf. Gegenüber TAG24 sagte sie: "Der CSD ist immer wichtig. Es ist eine Demonstration für Freiheit, für Vielfalt, für Akzeptanz. Und gerade nach dem letzten Wochenende heißt es heute umso mehr: Flagge zeigen [...]!"

Fegebank betonte weiter: "Von Hamburg wird heute ein sehr, sehr buntes, ein sehr, sehr lautes Signal in die Republik gehen. Wir sind stabil, wir stehen zusammen, an der Seite, für und mit der queeren Community."

Persönlich wünsche sie sich, dass queere Menschen gleiche Rechte hätten und frei sowie ohne Angst leben könnten. Dafür müsse sich die Politik auf allen Ebenen einsetzen. Dazu gehöre für die SPD-Politikerin auch eine Erweiterung von Artikel 3 des Grundgesetzes um das Merkmal der sexuellen Identität.

"Liebe ist so viel stärker, so viel mächtiger als Hass", betonte Fegebank. Es sei eine gesellschaftspolitische Aufgabe, bei der nicht nur die queere Community gefordert sei, sondern alle Menschen.