CSD-Anschlag: Berliner Justizspitzen weisen Kritik im Fall Abdul B. erneut zurück

Berlin - Nach dem Anschlag auf den Christopher Street Day (CSD) haben die Spitzen der Berliner Justiz die öffentliche Kritik am Umgang mit dem mutmaßlichen Täter Abdul B. erneut zurückgewiesen.

Die Berliner Justiz warnt im Zusammenhang mit dem CSD-Anschlag vor vorschnellen Schuldzuweisungen. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Die Debatte über eine gerichtliche Entscheidung im Fall des mutmaßlichen Täters Abdul B. werde vielfach pauschal und mit geringer Faktenkenntnis geführt, teilten die Präsidentin des Kammergerichts, Andrea Diekmann, und Berlins Generalstaatsanwältin Margarete Koppers am Mittwoch gemeinsam mit.

Das zuvor gegen Abdul B. ergangene Urteil sei auf der Grundlage und im Rahmen der geltenden Rechtslage gefällt worden, erklärten sie weiter.

Zugleich zeige das von der Generalstaatsanwaltschaft eingelegte Rechtsmittel, dass der zugrunde liegende Sachverhalt juristisch unterschiedlich eingeordnet werden könne.

Die Hintergründe des Anschlags seien noch nicht ansatzweise aufgeklärt. Dennoch werde in der Öffentlichkeit häufig reflexartig nach vermeintlich Verantwortlichen gesucht, hieß es weiter in der Pressemitteilung.

Entgegen vielfacher Behauptungen sei der mutmaßliche Täter nicht wegen schwerer Gewaltdelikte vorbestraft gewesen. Undifferenzierte Bewertungen stellten die Unabhängigkeit der Justiz und damit eine Säule des Rechtsstaats infrage, warnten die beiden Justizspitzen.